سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 05:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مدة ترفع خلالها لجنة إعادة الهيكلة تقريرها لـ"قاضى الإفلاس".. تعرف عليها

الأحد، 25 أغسطس 2019 04:38 ص
مدة ترفع خلالها لجنة إعادة الهيكلة تقريرها لـ"قاضى الإفلاس".. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، موعدًا تقوم من خلاله لجنة إعادة الهيكلة برفع تقريرها لقاضى الإفلاس.

ونصت المادة 20 على "ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرًا إلى قاضى الإفلاس، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، متضمنًا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك، ويجوز مدها بإذن قاضى الإفلاس ثلاثة أشهر أخرى، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة لا تزيد على خمس سنوات".

ونصت المادة 21 على "يعتمد قاضى الإفلاس خطة إعادة الهيكلة التى ترفعها لجنة إعادة الهيكلة بناء على موافقة الأطراف الموقعين عليها، وتكون خطة إعادة الهيكلة فى هذه الحالة ملزمة لهم. 

ويعين قاضى الإفلاس معاونًا لمساعدة التاجر إذ رأى موجبا لذلك، من بين الأمناء أو الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس أو من غيرهم ممن تختاره الأطراف على أن يحدد أتعاب المعاون وفقًا لما اتفق عليه الأطراف، وفى حالة تعذر ذلك يحدد القاضى تلك الأتعاب".

كما نصت المادة 22 على أن يقوم المعاون بجميع الأعمال التى يقتضيها الغرض من تعيينه، ومنها: 

(أ) معاونة التاجر على تقويم وضعه المالى والإدارى. 
(ب) تقديم المشورة والدعم الفنى له. 
(جـ) وضع آلية تنفيذ إجراءات خطة إعادة الهيكلة. 
(د) مساعدة التاجر فى التسوية الودية مع دائنيه. 
(هـ) إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر وعرضه على قاضى الإفلاس والأطراف لإطلاعهم على تقدم سير إجراءات خطة إعادة الهيكلة ومدى التزام التاجر بها.


قانون الإفلاس

إعادة الهيكلة والصلح

قاضى الإفلاس

الصلح الواقى من الإفلاس

اشهار الافلاس

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات الممنوحة × 13 معلومة

اعرف برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات الممنوحة × 13 معلومة

شعبة الخضراوات والفاكهة تؤكد استقرار الأسعار.. والليمون بـ5 جنيهات

شعبة الخضراوات والفاكهة تؤكد استقرار الأسعار.. والليمون بـ5 جنيهات

6 مزايا للجمعيات الأهلية فى قانون العمل الأهلى.. تعرف عليها

6 مزايا للجمعيات الأهلية فى قانون العمل الأهلى.. تعرف عليها

صور.. إنتاج العسل من عمق الصحراء مشروع ناجح لشاب سيناوى

صور.. إنتاج العسل من عمق الصحراء مشروع ناجح لشاب سيناوى

هل تبنى طفل يترتب عليه حقوق البنوة؟.. لجنة الفتوى تُجيب

هل تبنى طفل يترتب عليه حقوق البنوة؟.. لجنة الفتوى تُجيب

قانون التأمينات يمنح أصحاب المعاشات تخفيضات بالمواصلات وخدمات ترفيهية

قانون التأمينات يمنح أصحاب المعاشات تخفيضات بالمواصلات وخدمات ترفيهية

عقوبة الاستخراج من المناجم دون ترخيص.. تصل للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

عقوبة الاستخراج من المناجم دون ترخيص.. تصل للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة "حقك" لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين

حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة "حقك" لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين

تصنيف فيلم Joker الجديد للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد عنيفة

تصنيف فيلم Joker الجديد للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد عنيفة

لطلاب الشهادات الفنية.. قائمة بـ46 معهدا تكنولوجيا تابعا لـ"التعليم العالى"

لطلاب الشهادات الفنية.. قائمة بـ46 معهدا تكنولوجيا تابعا لـ"التعليم العالى"

أهم 10 قوانين أقرها البرلمان غيرت شكل الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها

أهم 10 قوانين أقرها البرلمان غيرت شكل الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها

"الدمغة والموازين" تصادر 2.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات فى الفيوم

"الدمغة والموازين" تصادر 2.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات فى الفيوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة