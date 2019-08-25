محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير طريق الحجاز بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم ، طريق الحجاز بمدينة الغردقة، لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالجزيرة الوسطى بالطريق.

ومن جانبه، أصدر المحافظ تعليماته لشركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من تركيب البلدورات والانترلوك بالطريق ، حتى يتم البدء فى أعمال الزراعة بالجزيرة الوسطي.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة العالية حلى يتم الاستفادة من تلك الأعمال اطول مدة ممكنة ، مشيرا انه سيتابع يوميا الموقف التنفيذى الأعمال بالطريق.

رافق المحافظ خلال جولته العميد محمد صلاح مدير إدارة المرور، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

ومن جانب آخر، افتتح محافظ البحر الأحمر اليوم فرع البنك المصرى لتنمية الصادرات بمنطقة الكوثر بالغردقة ، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت سلطان رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الافتتاح احمد جلال نائب رئيس مجلس الإدارة و سيد عبد القادر مدير الفرع ، وبعض مديرى القطاعات بالبنك .

من جانبه ، هنأ المحافظ جميع الحضور بافتتاح فرع للبنك المصرى لتنمية الصادرات بمدينة الغردقة ، متمنيا أن يكون هذا الفرع خطوة فى تحقيق التنمية الاقتصادية وخدمة الاستثمار والمستثمرين بالمحافظة ، و يساهم فى تمويل مشروعات الشباب ، والمشروعات المتوسطة والصغيرة.

َوأكد المحافظ أن المؤسسات المصرفية شريك أساسى ومحورى فى مجالات التنمية بمختلف دول العالم ، مشيرا انه هناك تم الاتفاق مع إدارة البنك لوضع بعض البنود التى تساهم فى تنمية الاستثمارات بالمحافظة لتوفير فرص عمل للشباب .

ومن ناحية أخرى، أفادت الدكتورة ميرفت سلطان رئيس مجلس الإدارة بأن فرع الغردقة يعتبر ضمن سلسلة من الفروع التى يتم افتتاحها خلال الفترة الحالية لتخدم أهداف البنك الاستراتيجية فى التوسع بشبكة فروعه بعدة مناطق حيوية بمختلف أنحاء الجمهورية .

يذكر أن رؤية البنك المستقبلية تتمثل فى السعى لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة ومتميزة وعلى مستوى عالٍ من الجودة تلبِّى رغبات واحتياجات العملاء من الشركات والأفراد ، بما يحقق رضاهم ، وخاصة المصدّرين .