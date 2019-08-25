ضبط 4 قطع سلاح مختلفة و4 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، من ضبط 4 قطع سلاح مختلفة بحوزة 3 متهمين، و4 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط، حيث تم ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 2 طبنجة، بندقية خرطوش ، فرد رصاص محلى الصنع ، و6 خزينة ، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.
كما تم ضبط 4 أشخاص مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى أحكام قضائية صادرة ضدهم وتحررت المحاضر اللازمة.
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