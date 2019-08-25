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ضبط 4 قطع سلاح مختلفة و4 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بأسيوط

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:20 ص
ضبط 4 قطع سلاح مختلفة و4 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بأسيوط أسلحة نارية - أرشيفية
أسيوط - فريق المحافظات

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تمكنت مديرية أمن أسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، من ضبط 4 قطع سلاح مختلفة بحوزة 3 متهمين، و4 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط، حيث تم ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 2 طبنجة، بندقية خرطوش ، فرد رصاص محلى الصنع ، و6 خزينة ، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط 4 أشخاص مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى أحكام قضائية صادرة ضدهم وتحررت المحاضر اللازمة. 

 


اسيوط

ضبط اسلحة غير مرخصة

ضبط هاربين

مركز شرطة اسيوط

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