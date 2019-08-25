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ضبط أب تعدى جنسيا على طفلته بإحدى قرى الشرقية

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:40 ص
ضبط أب تعدى جنسيا على طفلته بإحدى قرى الشرقية اغتصاب طفلة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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ألقى ضباط مباحث ههيا بمديرية أمن الشرقية، القبض على أب على خلفية إتهامة بالتعدى عليها جنسيا، وتم إحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا من مركز شرطة ههيا، بقيام "م ذ م" عامل بالتعدى جنسيا على نجلته الطفلة "ن" 15 سنة.

تمكن ضباط مباحث ههيا برئاسة المقدم أحمد شاهين، رئيس المباحث من ضبط الأب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3619 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2019، وتم إحالته للنيابة العامة، للتحقيق معه بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

 

 


الشرقية

مركز شرطة ههيا

اب يعتدى جنسياً على نجلته

نيابة ههيا

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