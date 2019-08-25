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صور.. انتهاء المناورات بين الجيشين الإسرائيلى والأمريكى بالبحر المتوسط

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:50 ص
صور.. انتهاء المناورات بين الجيشين الإسرائيلى والأمريكى بالبحر المتوسط مناورات
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن قوات البحرية الأمريكية الخاصة وقوات البحرية الإسرائيلية "شيتات 13" انتهت من المناورات العسكرية المشتركة التى أجريت بالبحر المتوسط .

 

مناورات بين الجيش الإسرائيلى والأمريكى
مناورات بين الجيش الإسرائيلى والأمريكى

 

وأضافت الصحيفة، أن الهدف من المناورات هو التدريب على سيناريو اقتحام سفينة محملة بأسلحة وذخائر ومتفجرات لأحد الموانئ الإسرائيلية ، والتدريب على السيطرة عليها من خلال القيام بأعمال إنزال للجنود على متن السفينة.

 

مناورات
مناورات

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول بالجيش الإسرائيلى، أن التدريبات تأتى ضمن التدريب السنوى المشترك مع الجيش الأمريكى لرفع كفاءة القوات الخاصة الإسرائيلية فى التعامل مع السفن التى تقتحم المياة الاقليمية الإسرائيلية .

 

جانب من المناورات
جانب من المناورات

 

تجدر الإشارة إلى أن الجيشين الإسرائيلى والأمريكى يجريان مناورات سنوية فى أسلحة البر والبحر والجو ، وتشهد التدريب على أسلحة قتالية جديدة ، حيث تم التدريب فى عام 2015 على مقاتلات إف 35 المتطورة قبل بيعها لتل ابيب.

 

 


مناورات

الجيش الاسرائيلى

الجيش الأمريكى

تل ابيب

واشنطن

اسرائيل

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