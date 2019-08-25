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صور.. اعتقال العشرات فى هونج كونج بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:00 ص
صور.. اعتقال العشرات فى هونج كونج بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة هونج كونج
رويترز

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 قالت شرطة هونج كونج اليوم الأحد إنها اعتقلت 29 شخصا بعد وقوع اشتباكات خلال الليل أُطلق خلالها وابل من الغاز المسيل للدموع لفض احتجاجات مناهضة للحكومة ومع استعداد ذلك المركز المالى الآسيوى لمزيد من المظاهرات خلال اليوم.

 

الغاز المسيل
الغاز المسيل

 

وألقى نشطون قنابل بنزين وحجارة فى منطقة كوان تونج الصناعية المكتظة بالسكان الواقعة شرق شبه جزيرة كولون بهونج كونج. وأغلقت السلطات أربع محطات لمترو الأنفاق بسبب الاحتجاجات. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد أن ألقى بعض المحتجين قنابل حارقة وحجارة فى حين أتلف آخرون أعمدة إضاءة "ذكية" مزودة بكاميرات مراقبة. وأقام بعض المحتجين حواجز على الطرق باستخدام سقالات من الخيزران.

تكثسف أمنى
تكثيف أمنى

 

وكانت تلك أول مرة تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع منذ أكثر من أسبوع بعد سلسلة مظاهرات اتسم معظمها بالسلمية فى تلك المستعمرة البريطانية السابقة.

شرطة هونج كونج
شرطة هونج كونج

 

وبدأت حركة النقل إلى مطار المدينة الدولى طبيعية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد على الرغم من خطط المحتجين لتعطيلها.

 

ومن المزمع تنظيم احتجاج آخر اليوم الأحد فى حى تسوين وان العمالى فى حين يعتزم متظاهرون تنظيم إضراب يشمل كل المدينة ومقاطعة الدراسة بالجامعات خلال الأسابيع المقبلة.

عناصر الشرطة
عناصر الشرطة

 

وقالت الشرطة فى بيان اليوم الأحد إنها تدين بشدة المحتجين "لتكديرهم السلم العام" يوم السبت وإن 19 رجلا وعشر نساء اعتقلوا. وتشهد هونج كونج منذ ثلاثة أشهر احتجاجات بدأت بسبب مشروع قانون تم تعليقه الآن كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم فى جرائم جنائية إلى الصي. وأدت هذه الاحتجاجات إلى أسوأ أزمة شهدتها هونج كونج منذ عودتها للحكم الصينى فى عام 1997.

اعتقال المتظاهرين
اعتقال المتظاهرين

 

عناصر الشرطة فى هونج كونج
عناصر الشرطة فى هونج كونج

 

قنابل مسيلة للدموع
قنابل مسيلة للدموع

 

قوات الأمن فى هونج كونج
قوات الأمن فى هونج كونج

 


هونج كونج

الصين

بريطانيا

تظاهرات

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