سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 06:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "أحمد الشبح" تحدى البطالة بعصارة قصب فى أسيوط.. ويؤكد: بدل "مد الأيد"

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:00 ص
صور.. "أحمد الشبح" تحدى البطالة بعصارة قصب فى أسيوط.. ويؤكد: بدل "مد الأيد"
كتب فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لم ينضم أحمد لطوابير البطالة التى تنتظر الإعلانات الرسمية عن الوظائف الحكومية، أو سهرات المقاهى التى يجتمع عليها ليل نهار الشباب العاطل الذى يعلق مضيعة الوقت، ومضيعة العمر على شماعة البطالة، واستغل إحدى الأفكار الذى اقترحها عليه أحد المهندسين المقربين لأسرته بصناعة "عصارة قصب" محمولة على تروسيكل، وتم تجهيزها، وصناعتها بشكل هندسى متكامل، وكأنه محل متكامل لعصير القصب، ويقوم بالتجول وسط الشوارع الرئيسية، والطرق السريعة لبيع العصائر، والمرطبات لزبائنه ليبدأ قصة كفاح يوفر من خلالها دخل حلال لأسرته المكونة من 9 أشقاء غير والده، ووالدته دون انتظار قطار الوظائف الحكومى ليحصل يوميا على ما يسد به احتياجات أسرته، ومتطلباتهم.

يقول أحمد عبد السلام 20 سنة، من أسيوط، أو "أحمد الشبح" كما يحب أن يطلق على نفسه أنه لم يكمل دراسته ولم يحصل على أى مؤهل، وذلك بسبب الظروف الأسرية، وكثرة أعداد أسرته كونه أحد أفراد أسرة مكونة من 9 أبناء، ووالده، ووالدته، وحالت الظروف الإجتماعية، ودخل الأسرة دون أن يكمل تعليمه، أو يحصل على أى مؤهل فعانى كثيرا للحصول على لقمة العيش، واشتغل بأكثر من مهنة كعمالة يومية، ولكنه لم يجد نفسه فيها.

وأضاف أحمد أن أحد المهندسين المقربين له، ولأسرته عندما علم بحالته وظروفه اقترح عليه عمل "عصارة قصب" محموله على تروسيكل، وبشكل نظيف وآمن على أن يكون هذا المكان به كل مكونات محلات عصر القصب الموجودة بالشوارع، والميادين، والتى يقصدها المواطنون بحيث يكون فى هذه العصارة المحمولة أماكن لوضع القصب قبل عصره ثم أماكن للكبايات الخاصة بالعصير، وأيضا مكان لتنظيفها، وآخر للمخلفات الناتجة عن العصر على ألا يتسبب هذا المشروع فى أى تلوث للمكان الذى أقف فيه لبيع العصير.

received_336111863931076
 

 

received_358000608229227
 

 

received_361258031225155
 

 

received_436492990281415
 

 

received_465713274261455
 

 

received_471164753723955
 

 

received_2294803310627060
 

 

received_2322764874657201
 

 

received_2335312773401632
 

 

received_2341887419223382
 

 

received_2356582744612548
 

 

received_2907422556149846
 

 

 


أسيوط

مشروعات الشباب

البطالة

أحمد الشبح

تحدى البطالة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو وصور.. عصارة قصب متحركة بقنا.. "أبو ياسين": "اللى يشرب من عندى بيرجعلى تانى"

الجمعة، 05 أبريل 2019 07:00 ص

صور.. أحمد شاب من أسيوط يهزم البطالة بـ"عصارة قصب" على تروسيكل

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:00 ص

فيديو وصور.. "افتح بيتك بجنيه".. خالد عمل مشروع عصارة قصب على تروسيكل يجوب به القرى والكوب بجنيه.. ويؤكد: متقعدش على القهوة وأبحث عن عمل وهتلاقى الشغل مش عيب.. وأتمنى زيارة بيت ربنا كى ادعى لمصر وأولادى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:37 ص

بالصور.. مراحل تصنيع العسل الأسود من داخل عصارات قصب السكر البدائية بالمنيا.. صاحب عصارة: ندفع ضرائب وتأمينات ونعمل بدون ترخيص. ويؤكد: الحكومة لا تهتم بتطوير الصناعة ولا تفتح آفاق للتصدير

الأحد، 28 أغسطس 2016 02:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد مد فترة التقديم.. تعرف على امتيازات خريجى الجامعات الدارسين بالشرطة

بعد مد فترة التقديم.. تعرف على امتيازات خريجى الجامعات الدارسين بالشرطة

اعرف برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات الممنوحة × 13 معلومة

اعرف برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات الممنوحة × 13 معلومة

شعبة الخضراوات والفاكهة تؤكد استقرار الأسعار.. والليمون بـ5 جنيهات

شعبة الخضراوات والفاكهة تؤكد استقرار الأسعار.. والليمون بـ5 جنيهات

6 مزايا للجمعيات الأهلية فى قانون العمل الأهلى.. تعرف عليها

6 مزايا للجمعيات الأهلية فى قانون العمل الأهلى.. تعرف عليها

صور.. إنتاج العسل من عمق الصحراء مشروع ناجح لشاب سيناوى

صور.. إنتاج العسل من عمق الصحراء مشروع ناجح لشاب سيناوى

قانون التأمينات يمنح أصحاب المعاشات تخفيضات بالمواصلات وخدمات ترفيهية

قانون التأمينات يمنح أصحاب المعاشات تخفيضات بالمواصلات وخدمات ترفيهية

هل تبنى طفل يترتب عليه حقوق البنوة؟.. لجنة الفتوى تُجيب

هل تبنى طفل يترتب عليه حقوق البنوة؟.. لجنة الفتوى تُجيب

عقوبة الاستخراج من المناجم دون ترخيص.. تصل للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

عقوبة الاستخراج من المناجم دون ترخيص.. تصل للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة "حقك" لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين

حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة "حقك" لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين

تصنيف فيلم Joker الجديد للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد عنيفة

تصنيف فيلم Joker الجديد للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد عنيفة

لطلاب الشهادات الفنية.. قائمة بـ46 معهدا تكنولوجيا تابعا لـ"التعليم العالى"

لطلاب الشهادات الفنية.. قائمة بـ46 معهدا تكنولوجيا تابعا لـ"التعليم العالى"

أهم 10 قوانين أقرها البرلمان غيرت شكل الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها

أهم 10 قوانين أقرها البرلمان غيرت شكل الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة