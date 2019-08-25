خادم الحرمين يبحث مع رئيس أفغانستان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، فى قصر السلام بجدة، مع رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غنى، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها فى شتى المجالات.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، آخر المستجدات فى أفغانستان.