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حبس عامل بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص فى التبين

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:12 م
حبس عامل بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص فى التبين اسلحة نارية،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة التبين، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط  بحوزته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة التبين، وعقب تقنين الإجراءات من ضبط عامل، 28 سنة، مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته طبنجة، 2 خزينة بداخلهما 30 طلقة من ذات العيار).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،  جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

 

 

 


حيازه اسلحة

مباحث القاهرة

التبين

اعيرة نارية

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