حبس صاحب مخبز بتهمة هروبه من تنفيذ أحكام قضائية فى الساحل

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الساحل بحبس صاحب مخبز، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالهروب من تنفيذ أحكام قضائية بغرامات مليون جنيه.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل، من ضبط "م . ح . م" 56 سنة صاحب مخبز ومقيم ميدان فيكتوريا ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في القضيتين أرقام 4238 /319 لسنة 2016م الساحل "مبانى" و 4255 /10353 لسنة 2015م الساحل "مبانى" و المقضى فيهما بغرامة مالية مستحقة ( 1.268.450 ) جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.