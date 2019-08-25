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جمعية الصناع المصريين: خفض الفائدة يساهم فى زيادة التوسعات الاستثمارية

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:00 ص
جمعية الصناع المصريين: خفض الفائدة يساهم فى زيادة التوسعات الاستثمارية البنك المركزى المصرى
كتب إسلام سعيد

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قال أحمد هجرس عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين، إن خفض سعر الفائدة بواقع 1.5 نقطة من شأنه المساهمة فى دفع التوسعات الاستثمارية للقطاع الصناعى، لكن لا تزال الفائدة الحالية مرتفعة نسبيًا على القطاع الصناعى.
 
وأضاف هجرس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة للمصانع بعد تضاعف سعر الدولار، فى ظل شراء الجزء الأكبر من مدخلات الإنتاج من الخارج، يتطلب مراجعة أسعار الفائدة للقطاع الصناعى، حتى نتمكن من التوسعات الاستثمارية.
 
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى فى اجتماعهـا الخميس 22 أغسطس 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب، أى 1.5 % كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.

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