سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 12:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

يغلق اليوم

جامعة الأزهر: أكثر من 51 ألف طالب وطالب سجلوا رغباتهم حتى الآن

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:44 ص
جامعة الأزهر: أكثر من 51 ألف طالب وطالب سجلوا رغباتهم حتى الآن الدكتور محمد سيد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصل طلاب الثانوية الأزهرية الدورالأول، تسجيل رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية، باليوم الاخير حيث فتح رابط التسجيل الثلاثاء الماضى، وبلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن 51 ألف  و625 طالب وطالبة، ويستمر التسجيل حتى مساء اليوم الأحد 25 أغسطس.
 
 
وأعلنت الجامعة، عن تجهيز 3 معامل بفروع الجامعة بالقاهرة وطنطا وأسيوط، بالإضافة إلى فتح جميع المعامل بالجامعات المختلفة لتسجيل الرغبات أسوة بفتحها أمام طلاب الثانوية العامة.
 
يذكر أن نسبة النجاح فى الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفا و857 طالبا وطالبة، تقدم للامتحان فعليا منهم 116 ألفا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفا و 892 طالبا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفا و163 طالبا وطالبة ،ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألف و116 طالب.

جامعة الازهر

تنسيق الازهر

الازهر الشريف

بوابة الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة