توقيع الكشف الطبى على طلبة جامعة العريش وتحليل فيروس سى

وتفقد الدكتور طارق شوكة ، مدير صحة شمال سيناء عمل الفرق الطبية أثناء الفحص ووجه بمراعاة الأعداد الكبيرة للطلبة الجدد ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس والجامعات تحت "شعار100 مليون صحة ، مشيرًا إلى وجود الفرق الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، موضحًا أنه تم الاعداد وتجهيز أماكن الفحص للفرف الطبية بالجامعة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الصحة وجامعة العريش .

وقال فتحي عثمان ، مدير مكتب التثقيف والاعلام أنه يجرى الكشف الطبي بمقر الإدارة الطبية بجامعة العريش ، من الساعة 9 ص حتى الساعة 3ظهرًا للطلبة.

وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز إثبات الشخصية أو شهادة الميلاد المميكنة، فضلا عن استمارة الكشف المطبوعة من الموقع الإلكتروني، وأنه يتم عمل تحليل فيرس "سي" لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية، وعلى الطلاب الذين قاموا بعمل تحليل فيروس "سي" ضمن حملة 100 مليون صحة إحضار الكارت الدال على ذلك.