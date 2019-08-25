سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 06:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

توقيع الكشف الطبى على طلبة جامعة العريش وتحليل فيروس سى

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:48 م
توقيع الكشف الطبى على طلبة جامعة العريش وتحليل فيروس سى جامعة العريش - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم بدء المسح الطبي وتحليل فيروس سي للطلاب الجدد بجامعة العريش.

وتفقد الدكتور طارق شوكة ، مدير صحة شمال سيناء عمل الفرق الطبية أثناء الفحص ووجه  بمراعاة الأعداد الكبيرة للطلبة الجدد  ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس والجامعات تحت "شعار100 مليون صحة ، مشيرًا إلى وجود الفرق الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، موضحًا أنه تم الاعداد وتجهيز أماكن الفحص  للفرف الطبية بالجامعة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الصحة وجامعة العريش .
 
وقال فتحي عثمان ، مدير مكتب التثقيف والاعلام أنه يجرى الكشف الطبي بمقر الإدارة الطبية  بجامعة العريش ،  من الساعة 9 ص حتى الساعة 3ظهرًا للطلبة.
وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز إثبات الشخصية أو شهادة الميلاد المميكنة، فضلا عن استمارة الكشف المطبوعة من الموقع الإلكتروني، وأنه يتم عمل تحليل فيرس "سي" لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية، وعلى الطلاب الذين قاموا بعمل تحليل فيروس "سي" ضمن حملة 100 مليون صحة إحضار الكارت الدال على ذلك.
 

 


شمال سيناء

العريش

100 مليون صحة

جامعة العريش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس جامعة العريش ينفى إلغاء محاضر الغش

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 09:33 م

رئيس جامعة العريش يصدر قرار بتكليف الأوائل معيدين ورفع محاضر الغش للفرقة الرابعة

الأحد، 28 يوليه 2019 06:02 م

صور.. توقيع اتفاقيتى تعاون بين جامعة العريش وجامعات صينية

الأربعاء، 24 يوليه 2019 04:09 م

من الألف للياء.. تفاصيل اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة العريش

الخميس، 04 يوليه 2019 01:37 م

اختيار جامعة العريش ضمن 5 جامعات لتمثيل مصر فى مكافحة الفساد ونقل التجربة للدول الافريقية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشروعات تنمية حقول البترول والتكرير والبتروكيماويات.. وتوفير 13.4 مليون طن سولار و7.3 مليون طن بنزين و3.9 مليون طن من بوتاجاز من احتياجات المنتجات البترولية العام الماضى

الحكومة: تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشروعات تنمية حقول البترول والتكرير والبتروكيماويات.. وتوفير 13.4 مليون طن سولار و7.3 مليون طن بنزين و3.9 مليون طن من بوتاجاز من احتياجات المنتجات البترولية العام الماضى

مصدر أمنى ينفى القبض على منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

مصدر أمنى ينفى القبض على منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

كلمة تاريخية للسيسي أمام قمة السبع الكبار.. الرئيس: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.. أفريقيا تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكا للمجتمع الدولى.. والتحول الرقمى من أهم محفزات النمو

كلمة تاريخية للسيسي أمام قمة السبع الكبار.. الرئيس: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.. أفريقيا تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكا للمجتمع الدولى.. والتحول الرقمى من أهم محفزات النمو

"الأعلى للإعلام" يعلن استكمال التحقيقات مع ريهام سعيد خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن استكمال التحقيقات مع ريهام سعيد خلال أيام

ننفرد بنشر الحركة الدبلوماسية للسفراء كاملة بعد التوقيع عليها

ننفرد بنشر الحركة الدبلوماسية للسفراء كاملة بعد التوقيع عليها

السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة