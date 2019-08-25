المصرف الخليجى التجارى يطلق منتج التمويل العقارى المرن

كتب وكالات

أعلن المصرف الخليجى التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة فى مملكة البحرين عن إطلاق منتج «التمويل العقارى المرن»، والذى يسمح للعملاء بتأجيل قسطين فى السنة ليتمكنوا من تحقيق الأمور المهمة فى حياتهم، ويأتى هذا المنتج ليؤكد التزام المصرف الثابت نحو جميع عملائه الكرام من خلال تقديم حلول تمويلية مُيسرة تتناسب مع تطلعاتهم، بحسب صحيفة الأيام البحرينية .

وقد صمم هذا المنتج ليمنح العملاء المرونة اللازمة للتحكم كليًا فى إدارة سيولتهم المالية على مدار العام، مما يضمن التوازن المالى لهم. كما وسيستفيد العملاء الراغبون فى هذا المنتج من الحصول على موافقات سريعة على طلبهم بفضل وجود قسم مختص لهذه الخدمة وذلك إدراكًا من المصرف بأهمية الوقت لكافة عملائه الكرام.

وفى هذا الصدد، أكد السيد مازن سلمان ساتر، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد بأن حرص المصرف الخليجى التجارى على إطلاق أكثر المنتجات إبتكارًا فى مملكة البحرين يظهر جليًا فى هذا المنتج التمويلي، مؤكدًا ثقته بأن «التمويل العقارى المرن» سينال رضى جميع العملاء الباحثين عن تمويل عقارى يلبى جميع احتياجاتهم.

وأضاف «إن هذا المنتج جاء لتيسير عملية الحصول على تمويل عقارى دون الحاجة لأن يتخلى العميل عن تلبية احتياجاته المالية مثل تغطية تكاليف الزواج أو توفير الرسوم الدراسية لأبنائه وغيرها من الأمور الأساسية».

للمزيد من المعلومات حول «التمويل العقارى المرن» يمكن للعملاء زيارة فروع المصرف الخليجى التجارى المنتشرة فى جميع مناطق المملكة أو التواصل مع مركز الإتصالات على هاتف رقم: 17540054.