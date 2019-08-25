القائمة الكاملة للمشاركين بقمة مجموعة السبع.. لا تقتصر على رؤساء الدول فقط

محمد عبد المجيد

مجموعة السبع، هى منظمة تتكون من أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهى كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتتخذ المجموعة، قيم الحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، حكم القانون، والرخاء، والتنمية المستدامة كمبادئ رئيسية لها.

ويحضر القمة، الوزراء والموظفون المدنيون من الدول السبع على مدار العام، لمناقشة الشؤون والمصالح المشتركة.

وتتولى كل دولة من دول المجموعة، رئاسة هذا الكيان لعام واحد بالتناوب، وتكون الدولة التى ترأس المجموعة مضيفة لقمة السبع السنوية التى تمتد ليومين.

وتحتل سياسات الطاقة، والتغير المناخى، ومرض نقص المناعة المكتسبة "الأيدز"، والأمن العالمى مكانا بارزاً بين قضايا أخرى كثيرة تناقشها القمة.

ويصدر عن القمة بيان ختامى يوضح ما تم الاتفاق عليه.

ومن بين الحضور الأساسيين لقمة مجموعة السبع، رؤساء الحكومات، ورئيس المفوضية الأوروبية، وهو حالياً جان كلود يونكر، الذى يغيب عن هذه القمة بسبب خضوعه لعملية جراحية، كما يحضر رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.

وفى العادة، يُدعى إلى حضور القمة ممثلون لدول أخرى، ومندوبون عن منظمات دولية، وستركز قمة بياريتز الحالية على "محاربة عدم المساواة".