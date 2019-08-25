العليا للحج تجتمع اليوم لإعلان تفاصيل بدء موسم العمرة الجديد

كتبت آمال رسلان

تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة اجتماعا اليوم لدراسة إطلاق موسم العمرة الجديد للعام 1441هـ، والإعلان عن كافة التفاصيل الأخرى وموعد التشغيل الخاص ببوابة العمرة المصرية والتى ستعد المنصة الوحيدة لتطبيق برامج العمرة هذا العام.

وكانت وزارة السياحة قد أصدرت منتصف أغسطس ضوابط موسم العمرة الجديد، والتى تضمنت ضوابط خاصة بسكن المعتمرين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتعاقدات بين المعتمرين والشركات لضمان تنفيذ البرامج المعلن عنها، وضوابط خاصة بالمطوفين السعوديين وعقوبات لمن يخالف العقود المبرمة مع الشركات المصرية.

وتعد بوابة العمرة الألكترونية المنصة المختصة الوحيدة لإجراءات العمرة وتنفيذها تسهيلا للشركات المختصة بتنفيذ برامج عمرة وللمعتمر، وسيتم من خلالها تُوثيق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقًا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة.

وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة، موضحًا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم؛ كما تمنح الوزارة باركود خاص لكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية؛ وتُرسِل الوزارة - بعد إصدار الباركود -أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم؛ ويتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات المصرية.