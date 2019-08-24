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11 نصيحة للمرأة الحامل للتخلص من آلام الظهر.. اعرفيها

السبت، 24 أغسطس 2019 01:00 ص
11 نصيحة للمرأة الحامل للتخلص من آلام الظهر.. اعرفيها الم الظهر فى الحمل
كتبت هند عادل

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تعانى المرأة الحامل دائما من آلام الظهر خاصة مع تقدم شهور الحمل وزيادة حجم الجنين، وهناك عده طرق لتخفيف حده هذه الآلام وأهمها المحافظة على الوضع السليم للجسم، خاصة فى وقت الجلوس  وممارسة النشاط البدني.

ووفقا لموقع "mayoclinic"، فإن آلام الظهر خلال فترة الحمل تحدث نتيجة زيادة الوزن وتغيير مركز الجاذبية والهرمونات والتى تزيد من  إرخاء الأربطة الموجودة في مفاصل الحوض .

نصائح هامة لتخفيف آلام الظهر عند المرأة الحامل:
 

- الوقوف بشكل مستقيم منتصبة القامة. 

رفع الصدر لأعلى.إبقاء الكتفين للخلف باسترخاء.

عدم تقييد الركبة.عند الوقوف باعدي بين القدمين بمسافة مريحة للحصول على أفضل دعم.

- فى حاله الوقوف لفترات طويلة ضعي إحدى القدمين على مقعد منخفض  مع التبديل مع القدم الأخرى بين الحين والآخر.

اختاري المقعد الذي يوفر الدعم لظهرك أو ضعي وسادة صغيرة خلفك عند أسفل الظهر.

- ارتدي أحذية منخفضة الكعب ويمنع ارتداء  الكعب العالي.

- رفع الأشياء بطريقة صحيحة.

- النوم على جانبك مع ثني إحدى الركبتين أو كلتيهما.  

- ممارسة الأنشطة البدنية ،حيث يمكن أن تحافظ ممارسة الرياضة  بانتظام على قوة الظهر بجانب التخفيف لآلام الظهر خلال فترة الحمل خاصة المشي أو ممارسة الرياضة المائية.

 


الحمل

مشاكل الحمل

الام الظهر

علاج الام الظهر

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