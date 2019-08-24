وفد فنلدى يزور مصر الشهر المقبل للاطلاع على تجربة التعليم الجديدة

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وفدا من دولة فنلندا سيزور مصر الشهر المقبل للاطلاع على تجربة التعليم المصرى الجديدة، موضحًا أنه سيتم الاستفادة من رأيهم فى المنظومة.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفى له منذ قليل، أن تجربة التقييم المعدل فى الثانوى العام قائمة على إكساب الطالب مهارات نواتج التعلم والتابلت ما هو إلا وسيلة.
ويحضر المؤتمر قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديرة عموم تنمية المواد الدراسية، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج التعليميه بالوزارة والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور رمضان محمد مدير مركز الامتحانات والتقويم التربوى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات .
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