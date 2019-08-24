وفد فنلدى يزور مصر الشهر المقبل للاطلاع على تجربة التعليم الجديدة

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وفدا من دولة فنلندا سيزور مصر الشهر المقبل للاطلاع على تجربة التعليم المصرى الجديدة، موضحًا أنه سيتم الاستفادة من رأيهم فى المنظومة.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفى له منذ قليل، أن تجربة التقييم المعدل فى الثانوى العام قائمة على إكساب الطالب مهارات نواتج التعلم والتابلت ما هو إلا وسيلة.