نقابة الأطباء: للمرشحين فى الانتخابات حق الإعلان عن برامجهم بالمنشآت الطبية

طالبت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الأطباء، المقرر لها 11 اكتوبر المقبل، جميع المرشحين بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الانتخابى، كما دعت جميع مديرى المنشآت الطبية الحكومية والخاصة تسهيل مهمة المرشحين فى لقاء الأطباء، وعرض برامجهم الانتخابية بدون أى تمييز بين المرشحين.

وعرضت اللجنة ميثاق الشرف لانتخابى وهو: "إعلاء المنافسة الشريفة التى تقوم على الاحترام المتبادل بين زملاء المهنة، مؤكدة أنه يجوز لكل مرشح ان يعلن عن نفسه وعن برنامجه الانتخابى للأطباء بجميع وسائل الاعلام والمنشآت الطبية الحكومية والخاصة ".

وطالبت اللجنة المرشحين، بضرورة عدم اقحام المعتقدات الدينية او المواقف السياسية فى العملية الانتخابية، لأن النقابة هى بيت كل الأطباء، هذا إلى جانب عدم تعرض أى مرشح أو مؤيديه لوسائل دعاية من شأنها تشويه منافسيه.

وأكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بالموضوعية فى نقد برنامج المرشح المنافس، أو تاريخه المهنى أو النقابى، وضرورة استخدام مستلزمات للدعاية يسهل إزالتها بعد انتهاء الانتخابات، واخيرا احترام نتيجة الانتخابات لأنها تعبر عن رأى جموع الأطباء.