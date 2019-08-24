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"ليمفوما هودجكين" سرطان يصيب الغدد الليمفاوية وينتشر عند الأطفال والشباب

السبت، 24 أغسطس 2019 04:00 ص
"ليمفوما هودجكين" سرطان يصيب الغدد الليمفاوية وينتشر عند الأطفال والشباب الغدد الليمفاوية - أرشيفية
كتبت هند عادل

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سرطان الغدد الليمفاوية من أخطر الأمراض التى تصيب الجهاز اللمفاوى، وتؤثر على نوع من خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا اللمفاوية والمتخصصة فى مكافحة الأمراض بالجسم.

يبدأ هذا النوع من السرطان في خلايا الدم البيضاء أو الخلايا اللمفاوية في مجرى الدم، ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday".

سرطان الغدد الليمفاويه

يمكن أن يحدث سرطان الغدد الليمفاوية فى أى عمر، لكنه أكثر شيوعًا بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا.

والغدد اللمفاوية تعمل ضمن شبكة مكافحة الأمراض فى الجسم، والتى تتكون من الطحال ونخاع العظام والغدد الليمفاوية والغدة الصعترية، وهناك أنواع مختلفة من سرطان الغدد الليمفاوية ولكن هناك نوعين رئيسيين غير هودجكين واللاهودجكين.

ليمفوما هودجكين هي نوع من السرطان يبدأ في خلايا الدم البيضاء سميت على اسم توماس هودجكين  الطبيب الإنجليزي الذي اكتشف المرض لأول مرة في عام 1832، ويصيب حوالي 1950 شخصًا كل عام في المملكة المتحدة، و8500 شخص في الولايات المتحدة.

 

تشمل أعراض الإصابة بمرض ليمفوما "سرطان الغدد الليمفاوية":

- تورم غير مؤلم فى الإبطين والعنق والأربية.

- تعرق ليلي كثيف.

- فقدان الوزن الشديد.

- ضيق في التنفس.

- السعال.

 

عوامل خطر تزيد من فرص الإصابة بمرض سرطان الغدد الليمفاوية:

الغدد

- الأشخاص الذين يعانون من خفض المناعة.

- وجود تاريخ عائلي من الإصابة بالمرض.

- المدخنون.

- الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

 

طرق علاج سرطان الغدد الليمفاوية:

العلاج الكيميائي، المعالجة بالإشعاع، منشطات، زرع الخلايا الجذعية.

أما ليمفوما اللاهودجكين فقد تظهر في أي مكان في الجسم ولكن عادة ما يتم ملاحظتها أولاً في الغدد الليمفاوية حول رقاب المصابين، وهو أكثر شيوعًا عند الذكور أكثر من الإناث، ويتم تشخيصه بشكل شائع إما في أوائل العشرينيات من عمر المريض أو بعد سن 55.

وهناك بعض الأعراض التى قد تظهر الإصابة بهذا المرض الخطير مثل تورم غير مؤلم في الرقبة أو الإبط أو الفخذ، تعرق ليلي كثيف، فقدان الوزن غير المبرر لأكثر من عُشر جسد الشخص.


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