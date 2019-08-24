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لجنة انتخابات نقابة الأطباء تخاطب الفرعيات لتحديد مقرات التصويت للإعلان عنها

السبت، 24 أغسطس 2019 05:00 ص
لجنة انتخابات نقابة الأطباء تخاطب الفرعيات لتحديد مقرات التصويت للإعلان عنها الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجنة بعد الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، بالانتخابات المقرر لها 11 أكتوبر المقبل، بدأت فى مخاطبة النقابات الفرعية بالمحافظات، للاستعداد للعملية الانتخابية وتحديد مقرات التصويت، للإعلان عنها.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن النقابة بدأت أيضًا فى طباعة الاستمارات الخاصة بالتصويت، بجانب مخاطبة النيابة الإدارية لتحديد المستشارين الذين سيشرفون على عمليات الاقتراع على مستوى الجمهورية.

وكانت لجنة الاشراف على الانتخابات، قد أعلنت القوائم النهائية لأسماء المرشحين بالانتخابات 8 أغسطس الجارى، ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 16 مرشحا.

 


نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

انتخابات التجديد النصفى للاطباء

اخبار

الاطباء

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