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كهرباء ومياه دبى تفوز بجائزة التميز العالمية للأعمال 2019

السبت، 24 أغسطس 2019 09:20 م
كهرباء ومياه دبى تفوز بجائزة التميز العالمية للأعمال 2019 سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبى
وكالات

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبى، عن فوزها بفئة أفضل مبادرة لخدمة المتعاملين من خلال قطاع الفواتيرعن مبادرة اشعار باستهلاك مرتفع للمياه ضمن جوائز التميز العالمية في الأعمال 2019 التي تنظمها مؤسسة Awards Intelligence ومقرها المملكة المتحدة.

ووفقا لما نشر على وكالة الانباء الاماراتية، تكرم جوائز التميز العالمي للأعمال مؤسسات القطاعين العام والخاص وفقًا لمعايير صارمة لكل فئة وكل قطاع مع التركيز على الفوائد التي تعود على المتعاملين والموظفين والمستثمرين والمجتمع بشكل عام.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبى، ان الفوز بهذه الجائزة العالمية يعكس مدى الجهود التي يبذلها موظفونا من أجل تحقيق التحسين المستمر وقدرتنا على التعامل مع شكاوى متعاملينا بشكل جذري وخلال فترة قياسية تتفوق على المعايير العالمية.


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كهرباء دبى

مياه دبى

الامارات

جوائز عالميه

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