"قطاع الأعمال العام" تشهد اتفاقية لتطوير مجالات التدريب ورفع كفاءة العاملين

شهدت وزارة قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقيـة تعـاون بين مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال العام التابع للوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك في ضوء حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تطوير مجالات التدريب ورفع الكفاءة العلمية والمهنية للعاملين بالشركات التابعة في المجالات الإنتاجية والخدمية، وتأهيل القيادات بقطاعات الأعمال المختلفة.

وقع الاتفاقية عن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية الدكتورمصطفى هديب رئيس الأكاديمية، وعن مركز إعداد القادة الدكتور محمد طه شفيق مستشار وزير قطاع الأعمال العام للتدريب والمشرف على المركز.

ويتعاون الطرفان – بحسب الاتفاقية - علميًا وفنيًا وإداريًا وتسويقيًا فى تنفيذ كافة الأنشطة والبرامج التدريبية التى يقدمها الطرفان وتوفير الاساتذة والمحاضريـن والاستشاريين والمدربين المؤهلين، بالاضافة إلى الدرجات العلمية والشهادات المهنية التي تمنحها الأكاديمية والحاصلة على المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تقدم الأكاديمية اعتماد اكاديمي للشهادات المحلية والعربية والإفريقية إلى جانب الاعتماد الحكومي من مركز إعداد القادة.

وتشمل الاتفاقية عدة مجالات للتعاون بينها البرامج التدريبية وتصميم برامج دراسات عليا مهنية خاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وعقد ورش عمل لتبادل الخبرات بين قطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي.