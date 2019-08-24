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فرنسا: مواقع التواصل الاجتماعى ستوقع تعهدا بمكافحة خطاب الكراهية رغم التأجيل

السبت، 24 أغسطس 2019 09:18 م
فرنسا: مواقع التواصل الاجتماعى ستوقع تعهدا بمكافحة خطاب الكراهية رغم التأجيل مواقع التواصل الاجتماعى
بياريتس (رويترز)

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قالت فرنسا، إنها تشعر بالتفاؤل حيال توقيع منصات للتواصل الاجتماعى مقرها الولايات المتحدة، بما يشمل فيسبوك وسناب شات، لتعهد بمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت رغم تأجيل الأمر فى اللحظات الأخيرة.

وكانت فرنسا، التى تستضيف قمة مجموعة السبع فى بياريتس، تأمل فى البداية فى إقناع كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعى بالتوقيع على ما يسمى "ميثاق الإنترنت المفتوح والحر والآمن" أمس الجمعة وفقا للبرنامج الرسمى لأعمال القمة.

لكن المراسم لم تتم وقال راديو أوروبا1 إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مارس ضغوطا على الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات حتى لا يوقعوا على هذا التعهد علنا. ونفت واشنطن فيما بعد ممارسة مثل تلك الضغوط.

وقال وزير الدولة الفرنسى للشؤون الرقمية سيدريك أو اليوم السبت إن التوقيع تأجل فحسب وإنه سيتم يوم الاثنين.

وأضاف "الفكرة فى البداية كانت حث المنصات على القدوم إلى بياريتس وحتى الآن تعارض الولايات المتحدة توقيع هذا التعهد".

وتابع قائلا "دبلوماسيا كان أمرا حساسا أن نجعل منصات أمريكية تأتى لبياريتس وتوقيع شيء فى ظل عدم وجود الرئيس الأمريكى هناك".

وقال "لا شك فى حقيقة أن شبكات التواصل الاجتماعى ستوقع التعهد"، وفى واشنطن قال مسؤول كبير فى إدارة ترامب إن الحكومة الأمريكية لم تتخذ موقفا من المبادرة ولم تضغط على الشركات الأمريكية من أجل عدم التوقيع.

وأضاف أن شركات القطاع تجمعت للتخفيف من صياغة المبادرة وأن البيت الأبيض لا يزال يقيمها.

 


فرنسا

أخبار فرنسا

مواقع التواصل الاجتماعى

مكافحة خطاب الكراهية

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