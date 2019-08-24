غسل الدجاج قبل طهيه قد يصيبك بالتسمم..اعرف السبب

كتبت فاطمة خليل

كثيرٌ من الناس يقوم بغسل الدجاج بالماء الجارى قبل طهيها، ولكن أثبتت الدراسات العلمية أن هذه العادة خاطئة، حيث أنها يمكن أن تزيد من انتشار البكتيريا وخطر التلوث المتبادل، وهو ما يعرضك للإصابة بالتسمم الغذائي، وفقاً لما ذكره موقع RD .

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" فإن الدواجن النيئة تمتلئ بالبكتيريا، مثل كامبيلوباكتر أو السالمونيلا، لذا فإن غسلها بالماء لا يفعل شيئًا لمكافحة هذه البكتيريا، بل يزيد من تفاقم هذه المشكلة، لأن المياه الجارية يمكن أن تنشر البكتيريا حول الأحواض، وأسطح المنزل، وحتى ملابسك.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن الطريقة الوحيدة المؤكدة للقضاء على البكتيريا هي طهي الدجاج بدرجة الحرارة المناسبة، وتمتد هذه القواعد لتشمل أنواعًا أخرى من اللحوم والأسماك أيضًا.



غسيل الدجاج

ويجب أن تكون أقل درجة حرارة لطهى الدجاج المطبوخ 165 درجة، وهي طريقة جيدة لتحديد درجة الحرارة التي تستخدم فيها اللحم.

وعلى الرغم من المخاطر المحتملة لغسل الدجاج، فليس هناك أي سبب للقيام بذلك بخلاف التعلق بالعادات التى توارثناها منذ فترة طويلة.

إذا قررت الاستمرار في عادة غسيل الدجاج، فستحتاج إلى اتخاذ تدابير لتطهير أي أسطح قد تلامستها لمنع التلوث المتبادل وغسل يديك جيدًا بعد لمس اللحوم النيئة أو أي طعام أو الأداة التي أصبحت في اتصال معها، كما تعتبر المعالجة الجيدة للدواجن النيئة وإعدادها أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة.