سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 12:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. الشرطة تطيح بتعديات الزراعات والنيل وتنفذ 62 إزالة

السبت، 24 أغسطس 2019 11:26 ص
صور.. الشرطة تطيح بتعديات الزراعات والنيل وتنفذ 62 إزالة تعديات
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية على المزارع السمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة وضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل بنطاق محافظتى "القليوبية ، الجيزة".

وأسفرت جهود الحملات الأمنية عن 202 قضية متنوعة وتأمين تنفيذ إزالة 62 حالة تعديات على نهر النيل والرقعة الزراعية.

وفى مجال حماية البيئة تم ضبط 29 قضية متنوعة عبارة عن " 22 قضية تلوث هوائى من عوادم السيارات بنطاق أمن القليوبية و 7 مسابك مخالفة بنطاق أمن الجيزة"، وفى مجال حماية الثروة السمكية  تم ضبط 160 قضية متنوعة، وفى مجال تنفيذ قرارات الإزالة تم تنفيذ إزالة لـ حالتين تعدى على نهر النيل والمجارى المائية ، و60 حالة تعدى على الرقعة الزراعية .

وفى مجال الثروة الزراعية تم القيام بحملة تفتيشية للطب البيطرى على ثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية أسفرت عن ضبط ثلاجتين لحفظ الأسماك والدواجن بناطق أمن القليوبية،  ضبط بداخلهما " 2485 كيلو جرام أسماك رنجة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، 300 كيلو جرام أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، 400 كيلو جرام هياكل وأجزاء دواجن بدون بيانات ".

   

وتم توجيه حملة تفتيشية مُكبرة على مصانع الأسمدة المغشوشة بدائرة قسم شرطة العياط بالجيزة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .

      

إزالات
إزالات

 

تعديات
تعديات

 

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

حملات امنية
حملات امنية

 


مسطحات

ازالات

تعديات

املاك الدولة

ازالة التعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

س وج.. تعرف على إجراءات القليوبية لتنفيذ تكليف الرئيس فى ملف تقنين التعديات

السبت، 24 أغسطس 2019 08:00 ص

وكيل "تضامن البرلمان" يطالب بتفعيل القانون لمنع التعدى على ذوى الإعاقة

السبت، 24 أغسطس 2019 04:00 ص

محافظ أسيوط: رفع المخلفات من المراكز ورصف طرق وإزالة تعديات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:54 م

الزراعة: لجان مكثفة لرصد حالات التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:54 ص

الرى: إزالة 740 حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية بالمحافظات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:31 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

الإحصاء: 8.8% ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول مجموعة السبع بـ3.8مليار دولار

الإحصاء: 8.8% ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول مجموعة السبع بـ3.8مليار دولار

هدف وأسيست وخناقة ولفتة إنسانية.. صلاح يفعل كل شىء فى آخر ظهور ضد أرسنال

هدف وأسيست وخناقة ولفتة إنسانية.. صلاح يفعل كل شىء فى آخر ظهور ضد أرسنال

النشرة المرورية.. انتظام فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة

كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة