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صور.. احتجاجات فى فرنسا لمطالبة مجموعة السبع بالتحرك فى قضايا الاقتصاد والمناخ

السبت، 24 أغسطس 2019 05:10 م
صور.. احتجاجات فى فرنسا لمطالبة مجموعة السبع بالتحرك فى قضايا الاقتصاد والمناخ مظاهرات فى فرنسا
أنداى (رويترز)

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انضم آلاف النشطاء المناهضين للعولمة والمدافعين عن البيئة إلى متظاهرى السترات الصفراء وانفصاليين من إقليم الباسك، اليوم السبت قرب منتجع بياريتس الساحلى الفرنسى للمطالبة بتحرك من مجموعة السبع، وقادة العالم الآخرين الذين سيجتمعون هناك.

وتجمع المتظاهرون فى بلدة أنداى القريبة من الحدود الفرنسية مع إسبانيا للاحتجاج على السياسات الاقتصادية والمناخية التى تتبعها الدول الصناعية الكبرى فى العالم وتشجيع البدائل.

وقال آلان ميسانا (48 عاما) وهو عامل كهرباء يرتدى سترة صفراء ترمز للاحتجاجات المناهضة للحكومة التى استمرت فى فرنسا لشهور "كبار القادة الرأسماليين هنا وعلينا أن نوضح لهم أن المعركة مستمرة".

وأضاف "مزيد من الأموال للأثرياء ولا شيء للفقراء، نرى احتراق غابات الأمازون وذوبان الجليد فى القطب الشمالي. سيستمع القادة لنا"، وتدمر الحرائق مساحات شاسعة من الغابات التى تعتبر حصنا حيويا فى مواجهة تغير المناخ.

ولوح المتظاهرون بلافتات لأسباب متعددة منها حقوق الفلسطينيين، لكن رسائلهم كانت موجهة بقوة إلى قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا واليابان وإيطاليا الذين يبدأون المحادثات اليوم السبت لمدة ثلاثة أيام.

اعتقال متظاهر
اعتقال متظاهر

 

الاستعدادات للاحتجاج
الاستعدادات للاحتجاج

 

جانب من الاحتجاج
جانب من الاحتجاج

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

قادة مجموعة السبع فى الاحتجاج
قادة مجموعة السبع فى الاحتجاج

 

مسيرات فى فرنسا
مسيرات فى فرنسا

 

نشطاء فى مجال البيئة يتظاهرون
نشطاء فى مجال البيئة يتظاهرون

 

 

 


احتجاجات فى فرنسا

مجموعة السبع

قضايا الاقتصاد والمناخ

أخبار فرنسا

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