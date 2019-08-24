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صور.. أمن القاهرة يكشف تفاصيل ضبط 1.2 مليون قرص دواء منتهية الصلاحية

السبت، 24 أغسطس 2019 03:17 م
صور.. أمن القاهرة يكشف تفاصيل ضبط 1.2 مليون قرص دواء منتهية الصلاحية جانب من المضبوطات
كتب عبد الرحمن سيد

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، تفاصيل ضبط مليون و200 ألف من الاقراص الدوائية قبل توزيعها على الصيدليات، وحرر محضر بالواقعة

وردت معلومات لضباط شرطة حلوان، مفادها حيازة كل من "أحمد. ر. ح"، 32 سنة، محاسب وشقيقية، "إسلام. ر"، 23 سنة، طالب، و"محمد. ر"، 30سنة، موظف، و"محمد. ص"، 36 سنة، مهندس ميكانيكا، و"محمد. س. أ" 32 سنة مندوب بشركة اتصالات ومقيم عزبة الوالدة ـ دائرة القسم، و"محمد. س"، 37 سنة، عامل، بحوزتهم كميات كبيرة من الأدوية الطبية منتهية الصلاحية داخل مخزنين ملك المتهم الأول بإحدى العقارات ـ بعرب غنيم ـ دائرة القسم بقصد إعادة بيعها للصيدليات لتحقيق أرباح غير مشروعة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزنين بمأمورية بالاشتراك، مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة أسفرت عن ضبطهم، وعثر بداخلهما على مليون و200 ألف " قرص من الأدوية مختلفة الأنواع (وجميعها منتهية الصلاحية وغير مصرح بتخزينها بالأماكن الغير مرخصة 5 أكلاشيهات بأسماء صيدليات مختلفة " مقلدين "، 6 هواتف محمولة مختلفة الأنواع " تحوى محادثات بين المتهمين وأصحاب الصيدليات ومندوبين شركات الأدوية ".

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بتجميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتلاعب بتواريخ الإنتاج والصلاحية وإعادة تعبئتها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة باستخدام الأكلاشيهات المضبوطة بحوزتهم، وأمر إللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مباحث القاهرة

مخازن ادوية

حلوان

ادوية مجهولة المصدر

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