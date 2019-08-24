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"صحة الأقصر" تعاقب طبيبين تغيبا عن نوبتجية استقبال المستشفى العام بالنقل

السبت، 24 أغسطس 2019 10:48 م
"صحة الأقصر" تعاقب طبيبين تغيبا عن نوبتجية استقبال المستشفى العام بالنقل مستشفى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أصدر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر قراراً بنقل طبيبين لتغيبهما عن العمل، حيث كانت غرفة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، قد تلقت شكوى من أحد المواطنين تفيد بعدم تواجد أطباء بالنوبتجية المسائية بقسم الاستقبال بمستشفى الأقصر العام، وتوجه على الفور فريق مرور من المديرية وتبين تغيب الطبيبين المكلفين بالتواجد خلال هذه الفترة.

وقالت مديرية الصحة – فى بيان صحفى – أنه تم الإتصال بمدير المستشفى الذى قام على الفور بتكليف طبيب للتواجد فى قسم الاستقبال وتم عمل مذكرة لوكيل الوزارة الذى أصدر القرار بنقلهما خارج المستشفي، ويأتى ذلك فى إطار التوجيهات المستمرة لوزيرة الصحة و السكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية لضمان وصول الخدمات الصحية للمواطنين.

 

 

 


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