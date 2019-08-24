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رئيس المجلس الأوروبى: سننتقم إذا فرض ترامب تعريفة جمركية على النبيذ الفرنسى

السبت، 24 أغسطس 2019 01:16 م
رئيس المجلس الأوروبى: سننتقم إذا فرض ترامب تعريفة جمركية على النبيذ الفرنسى رئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك
كتب : أحمد علوى

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أعلن رئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك فى مؤتمر صحفى اليوم السبت على هامش قمة مجموعة السبع " G7"، أن الاتحاد الأوروبى سوف ينتقم إذا أصدر الرئيس الامريكى دونالد ترامب تعريفة جديدة على النبيذ الفرنسى رداً على فرض الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة الأمريكية.

وقال "سأحمى النبيذ الفرنسى بعزم مخلص، إذا فرضت الولايات المتحدة ضرائب ، فإن الاتحاد الأوروبى سيرد على نفس المستوى".

وكان الرئيس الامريكى دونالد ترامب قد أشار مؤخراً إلى ضرورة فرض تعريفة جمركية كبيرة على النبيذ الفرنسى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسهل دخول الخمور الفرنسية لأرضها، وهذا ما يجب أن يتغير.

 


فرنسا

رئيس المجلس الأوروبى

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دونالد تاسك

النبيذ الفرنسى

اخبار العالم

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