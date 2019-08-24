خبيران فى زراعة الكبد والعمود الفقرى بتأهيل العجوزة والمعادى العسكرى

كتب زكى القاضى

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور كريم بودجيما، استاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس، بمستشفى رينية بفرنسا، فى الفترة من 6 وحتى 9 سبتمبر القادم.

كما يستضيف مركز الطب الطبيعى و التأهيلى و علاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة الاستاذ الدكتور تامرالباز خبيرعلاج الآم العمود الفقرى والرقبة فى الفترة من 13 وحتى 22 سبتمبر القادم.

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيران من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميا عدا يومى الخميس و الجمعة.