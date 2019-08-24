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تعرف على تفاصيل لقاء رئيس وزراء بريطانيا ونظيره الكندى فى فرنسا !

السبت، 24 أغسطس 2019 05:30 م
تعرف على تفاصيل لقاء رئيس وزراء بريطانيا ونظيره الكندى فى فرنسا ! رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

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اجتمع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم السبت، بنظيره الكندي جاستن ترودو في مدينة "بياريتز" الفرنسية، وذلك قبيل بدء أعمال قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

تناول الجانبان - خلال اللقاء - عددا من القضايا المهمة التي سيتم مناقشتها خلال القمة مثل التنوع البيولوجى وحرائق غابات الأمازون والتجارة وغيرها.

وتتناول قمة مجموعة السبع هذا العام عددا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.


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