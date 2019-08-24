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تجديد حبس أمين شرطة بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بعين شمس

السبت، 24 أغسطس 2019 06:50 م
تجديد حبس أمين شرطة بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بعين شمس مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس أمين شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

البداية بورود معلومات لمباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام المتهم "ناصر.ل" بالاتجار فى المواد المخدرة، ويتخذ من مسكنه وكرا لبيع مخدر الحشيش إلى عملائه من المدمنين، تم عمل تحريات مكثفة توصلت إلى صحة الواقعة.

 

انتقلت قوة أمنية إلى مسكن المتهم، فتمكن رجال المباحث من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على 4 لفافات من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى ألف جنيه وهاتف محمول فتم اقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر له محضر برقم 30835 جنح المرج، وتولت النيابة التحقيق.


عين شمس

حبس امين شرطة فى عين شمس

عقوبة حيازة المخدرات

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