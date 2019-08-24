"العدل" تعلن عن فتح باب القيد والترشح بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية فى 15 مجالًا

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت وزارة العدل، عن فتح باب القيد والترشح بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية فى 23 مجال مختلف وذلك لسرعة الفصل فى القضايا الاقتصادية.

وتضمن الإعلان رقم (1) لسنة 2019 لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل على فتح باب القيد والترشح بجداول خبراء المحاكم الإقتصادية من الخبراء فى مجال "الأقمار الصناعية – الهندسة الإذاعية – براءات الإختراع – التصميمات التخطيطيه للدوائر المتكاملة و البرمجيات – العلامات و البيانات التجارية – التصميمات و النماذج الصناعية – حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة – الأصناف النباتية – التأجير التمويلى – التخصيم – التوريق – محاسب شركات – محلل قوائم مالية و ميزانيات و شركات أموال – مصفى قضائى – خبير مثمن – البورصة و سوق رأس المال – حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية – نقل التكنولوجيا – التوقيع الإلكترونى – إتصالات و تقنية المعلومات – الرقابة على أعمال شركات التأمين وفقاً للقانون 10 لسنة 1981 - هندسة سيارات – عمليات البنوك).

وشدد القرار على أن تقدم الطلبات مشفوعة بالمستندات اللازمة وفقاً لنموذج قائمة المستندات ونص قرار وزير العدل رقم 4143 لسنة 2019 وذلك بمقر محكمة القاهرة الإقتصادية فى موعد غايته 15 يوماً من اليوم التالى للإعلان ولن يلتفت للطلبات التى تقدم بغير ذلك الطريق أو بعد الميعاد.