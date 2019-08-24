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الرئيس السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

السبت، 24 أغسطس 2019 08:15 ص
الرئيس السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ـ محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

الرئيس السيسى يصل بياريتز (1)
 

 

الرئيس السيسى يصل بياريتز (2)
 

 

الرئيس السيسى يصل بياريتز (3)
 

 

الرئيس السيسى يصل بياريتز (4)
 

 


السيسي

فرنسا

قمة مجموعة الدول السبع

ماكرون

اليوم السابع بلس

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