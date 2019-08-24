سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 02:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة تبدأ أولى جولاتها على مواقع جمع قش الأرز فى 3 محافظات

السبت، 24 أغسطس 2019 01:29 م
البيئة تبدأ أولى جولاتها على مواقع جمع قش الأرز فى 3 محافظات قش الأرز
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلفت وزارة البيئة، الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة، بالتوجه إلى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ، كبداية لسلسلة رحلات حقليه يقوم من خلالها بتفقد مواقع جمع قش الأرز، والإفادة بشكل دورى حول وضعها، خاصة وأن موسم الحصاد قد بدأ في بعض المواقع.

وتجرى وزارة البيئة، تنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للسيطرة على المسابك، ومكامير الفحم والمنشآت الصناعية الأكثر تلوثا، وذلك فى إطار استعداد الوزارة لموسم السحابة السوداء، ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

 


وزارة البيئة

السحابة السوداء

قش الارز

التلوث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة