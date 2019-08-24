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الأعلى للجامعات يوجه باستكمال الاستعدادات لبدء الدراسة

السبت، 24 أغسطس 2019 04:21 م
الأعلى للجامعات يوجه باستكمال الاستعدادات لبدء الدراسة طلاب جامعة القاهرة
وائل ربيعى

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عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى، اليوم السبت، بحضور الدكتورمحمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

 

فى بداية الاجتماع قدم المجلس الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعايته وتشريفه احتفال مصر بعيد العلم يوم الأحد 18 أغسطس الماضى.

 

وقدم المجلس التهنئة لعلماء مصر ومنتسبى المجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمناسبة عيد العلم مشيداً بجهود أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية فى تنظيم الاحتفال.

 

كما قدم المجلس التهنئة لرؤساء الجامعات الجدد الذين صدرت لهم قرارات جمهورية بالتعيين مؤخراً وهم الدكتور يوسف غرباوى رئيسا لجامعة جنوب الوادى، والدكتور محمود المتينى رئيسا لجامعة عين شمس، و الدكتور عبدالرازق يوسف الدسوقى رئيسا لجامعة كفر الشيخ.

 

كما رحب المجلس بالقائمين بعمل رؤساء الجامعات وهم الدكتور محمد عيسى قائم بعمل رئيس جامعة الفيوم، الدكتور ميرفت عسكر قائم بعمل رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور محمد عسران قائم بعمل رئيس جامعة مطروح.

 

 

وأكد المجلس ضرورة استكمال الجامعات الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020، حيث تم التوجيه بضرورة تواجد وانتظام القيادات الجامعية فى الحضور مع بداية العام الدراسى لضمان انتظام العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي.

 

كما طالب المجلس رؤساء الجامعات الحكومية بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية لتحقيق الإتاحة فى التعليم العالى مشيراً إلى أن التعديلات التشريعية التى نفذتها الوزارة مؤخراً تسمح للجامعات الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لإنشاء جامعات أهلية، مشيراً إلى أن المشروعات الجديدة فى التعليم العالى سوف توفر فرص لتقديم برامج دراسية حديثة كما تساهم فى استغلال الامكانيات المادية الموجودة وتحسين أوضاع هيئة التدريس بالجامعات.

 

وأشار الاجتماع إلى جهود التعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات فى جهود التحول الرقمى للجامعات، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية وسرعات الانترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

 

وأقر المجلس فى اجتماعه قوائم الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات من دولتى جورجيا، وأرمينيا وذلك للطلاب الجدد الراغبين فى الالتحاق بجامعات هاتين الدولتين بدءا من العام الدراسى الجديد وتشمل:

أولاً :- جورجيا:

1) Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

2) Ilia State University

3) Georgian Technical University

4) Tbilisi State Medical School

5) International Black Sea University 

ثانياً:- أرمينيا:

6) Yerevan State University

7) American University of Armenia

8) Yerevan State Medical University

ناقش المجلس خطة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية المصرية، ومضاعفة سرعة الإنترنت لتأهيلها لإجراء الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلى للطلبة من جميع التخصصات بالكليات النظرية والعملية على حد سواء خلال عامين على الأكثر طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأشاد المجلس بتجربة الاختبار المعرفى الموحد بالقطاع الطبى.

كما استعرض المجلس البرنامج الأولى المقترح للمؤتمر الدولى الأول للذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات الذى تنظمه لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس خلال الفترة من 8-9 من شهر سبتمبر المقبل.

ووافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروع محو الأمية بالجامعات المصرية

كما اختار المجلس 3 من رؤساء الجامعات الحكومية المصرية للمشاركة فى عضوية مجلس الجامعات الخاصة وذلك لمدة سنة، وشمل الاختيار كل من الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف.

وافق المجلس على تشكيل اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة الجديدة 2019-2022 والتى تشمل 131 لجنة علمية ل 123 تخصص علمى، وبلغت نسبة لجان العلوم الأساسية 66% من إجمالى العدد الكلى، و34% من اللجان للعلوم الإنسانية.

وقدم الدكتورمحمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات عرضا تفصيليا لتشكيل اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين وشمل العرض عناصر التقييم الموضوعية التى بلغت أحد عشر معياراً.

وأوضح العرض تمثيل الجامعات المختلفة فى عضوية اللجان العلمية، وأشار العرض أن هناك 814 عضوا جديدا تم ضمه لعضوية اللجان بنسبة تغيير بلغت 70% من إجمالى عدد الأعضاء بهذه اللجان، كما أكد أن عدد مقررى اللجان الجدد بلغ 98 مقررا من إجمالى عدد المقررين البالغ 131، وسيبدأ عمل اللجان الجديدة بدءا من 1 سبتمبر القادم، وسوف يستمر العمل بالقواعد القديمة لعمل لجان الترقية إلى جانب القواعد الجديدة لمدة 6 أشهر كمرحلة انتقالية تنتهى مع نهاية فبراير القادم، ويختار عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية النظام الذى يرغب فى الترقية على أساسه، وسوف تأخذ اللجان العلمية بنظام القواعد الجديدة مع إيقاف العمل بالقواعد الحالية بدءا من 1 مارس 2020.

وافق المجلس على بدء الدراسة بكليات الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية، وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط، والتمريض بجامعة دمياط وإدراج هذه الكليات فى تنسيق العام الحالى لطلاب التحويلات، كما وافق على مقترح إنشاء المعهد الفنى للتمريض بجامعة قناة السويس.

اعتمد المجلس اللوائح الداخلية للدراسات العليا بكلية التجارة بجامعة بورسعيد بنظام الساعات المعتمدة، وتم توجيه الدعوة لرؤساء الجامعات للمشاركة فى أسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة بجامعة المنوفية والذى يبدأ فى 1 سبتمبر القادم.


الاعلى للجامعات التعليم العالى

بدء الدراسة

استعدادات بدء الدراسة

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