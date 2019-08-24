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إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة فى مدينة نصر

السبت، 24 أغسطس 2019 12:06 م
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة فى مدينة نصر محكمة-أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة  قيادة سيارة عكس الاتجاه، بعد سرقتها. 
 
تمكنت قوة من قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "محمد.ع.ع" عاطل أثناء استقلاله السيارة رقم ن ف أ 14731 ماركة "بيدفورد" بيج اللون وسيره عكس الاتجاه (ولا يحمل ثمة تراخيص)، بمناقشته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" أثناء توقفها بشارع حسن المأمون ـ دائرة القسم.
 
تم التوصل إلى مالك السيارة وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 47890 لسنة 2019 جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.
 

مدينة نصر

عقوبة السير عكس الاتجاة

سرقة السيارات فى مدينة نصر

السير عكس الاتجاه

عكس الاتجاه

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