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أسعار الدواجن للمستهلك بـ23 جنيهًا والبيض بـ40 جنيهًا الكرتونة

السبت، 24 أغسطس 2019 10:08 م
أسعار الدواجن للمستهلك بـ23 جنيهًا والبيض بـ40 جنيهًا الكرتونة صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن والبيض استقرارا  فى الأسعار اليوم السبت 24-8-2019 وذلك وفق الأسعار المقررة  لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وقال  الدكتور عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الثروة الداجنة أن أسعار الدواجن من المزرعة وصلت إلى 19 جنيهًا، وذلك على أن تباع للمستهلك بين 23 – 24 جنيها، وإن سعر الكتكوت وصل إلى 6 جنيهات .

وأشار السيد فى تصريحات لليوم السابع إلى أن أسعار الدواجن البلدى وصلت إلى 25 جنيها من المزرعة على أن تباع للمستهلك بين 29-30 جنيها بحسب المنطقة ، مضيفا أن أسعار البيض مستقرة عند 35.5جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك بين 40 -42 جنيها حسب المنطقة .

 

 


اسعار الدواجن

اخبار اقتصاد

اسعار البيض

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