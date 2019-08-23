نيوز كورب تتحدى جوجل وفيس بوك بتطبيق "Knews" لتوزيع الأخبار إلكترونيا

كتبت ريم عبد الحميد

محاولة جديدة لمواجهة سيطرة محرك البحث الشهير جوجل، وموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على مسارات نشر وظهور الأخبار الإلكترونية ، أقدمت عليها شركة نيوز كورب التى يمتلكها إمبراطور الإعلام العالمى روبرت مردوخ، وذلك عبر تطبيق جديد يحمل اسم "K news"، ليتولى نشر وتوزيع تلك الأخبار.

تفاصيل التطبيق الجديد الذى لا يزال قيد التطوير، كشفتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، مشيرة إلى أن "K news" سيكون متاحاً لأخبار صحف وقنوات المجموعة التى يمتلكها روبرت مردوخ، ويمكن أن يشمل صحف ومواقع إلكترونية آخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن التطبيق هدفه أن يمنح إمبراطورية مردوخ ميزة على عمالقة التكنولوجيا فيس بوك وجوجل، والتى أصبحت كل منهما جزءا لا يتجزأ من توزيع الأخبار، مما أثار استياء الناشرين على الأغلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن knews يتم تطويره فى ظل مخاوف من المسئولين التنفيذيين بشركة نيوز كورب من أن جوجل وفيس بوك متحيزتين ضد المنشورات المحافظة.

وذكر موقع the verge الأمريكى أنه فى حين لا يوجد دليل واضح على هذا الانحيار، إلا أن فوكس نيوز والدايلى ميل كانوا بين أكبر ثلاث ناشرين على فيس بوك الشهر الماضى، إلا أن دراسة عامة أجرتها مجلة إيكونوميست واستمرت لمدة عام، وجدت ميلا على جوجل نحو المنشورات الجديرة بالثقة بشكل أكبر. ومن الواضح أن سبب تلك المزاعم يتعلق بإمبراطورية مردوخ التى لعبت منذ فترة طويلة دورا رئيسيا فى تشكيل السياسة المحافظة وتعزيزها.

وقال متحدث باسم "نيوز كورب" لوول ستريت جورنال إن التطبيق الجديد سيظهر طيفا واسعا من الأخبار والآراء من المصادر المحلية والوطنية دون ميول أن انحياز.