مقتل جندى هندى فى إطلاق نار من الجانب الباكستانى على طول خط المراقبة بكشمير

أ ش أ

أعلن مسئولون فى الهند اليوم الجمعة مقتل جندى هندى فى إطلاق نار من الجانب الباكستانى على طول خط المراقبة فى منطقة "راجوري" بالشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

ونقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية عن المسئولين قولهم إن الجندي، الذى كان متمركزا فى موقعا أماميا بإحدى قرى قطاع (ناوشيرا) التى تعرضت لإطلاق نار بشكل غير مبرر فى الساعات المبكرة اليوم، توفى متأثرا بجراحه بعد أن تم نقله إلى مستشفى عسكري.



وأضاف المسئولون أن الجنود الهنود قاموا بالرد على إطلاق النار الباكستاني، إلا أنه لم يتسن على الفور معرفة الخسائر التى تكبدها الجانب الباكستاني.



يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطرين، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".