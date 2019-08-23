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مسؤول أمريكي: أمريكا ستفرض بكل قوة العقوبات المتعلقة بناقلة النفط الإيرانية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:10 ص
مسؤول أمريكي: أمريكا ستفرض بكل قوة العقوبات المتعلقة بناقلة النفط الإيرانية ناقلة النفط جريس 1
رويترز

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 قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات التي أصدرتها من أجل منع القطاع الخاص من مساعدة ناقلة نفط إيرانية تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها.

وقال المسؤول، بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها "تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأمريكية بكل قوة".

وتظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة أدريان داريا، التي كانت تعرف في السابق باسم جريس1، كانت متجهة صوب اليونان رغم أن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.


جريس 1

ايران

امريكا

خارجيه امريكا

النفط الايرانى

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