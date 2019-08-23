فيديو.. مربى نحل استرالى يستخرج 50 كيلو جرام من العسل من سقف منزل

كتب : أحمد علوى

تمكن مربى النحل الأسترالى بول وود ، من استخراج نحو 50 كيلوجراماً من العسل من سقف بيت امرأة تسكن فى ضاحية مدينة بريسبان، عاصمة ولاية كوينزلاد، غربى أستراليا.

ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية، قال وود ، إنه تمكن من استخلاص 50 كيلوجرام من العسل إلى جانب 60 ألف نحلة من الخلية التى تشكلت على مدى 10 أشهر.

وأوضح بول وود أن صاحبة البيت لم تشعر بالقلق بل كانت مرتاحة مع النحل فى بيتها، ولكنها لاحظت أنه ربما يتعين إزالتها من سقف البيت، وقد تكفل وود بنقل النحل فى صناديق خاصة، على أمل تسليمها إلى مهتمين بتربية النحل فى بريسبان.