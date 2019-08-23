ضحية جديدة للسجائر الالكترونية.. أب لثلاثة أطفال يدخل فى غيبوبة بعدوى نادرة

كتبت هند عادل

سقطت ضحية جديدة للسجائر الالكترونية فقد رقد أب لثلاثة أطفال فى غيبوبة تامة نتيجة لعدوى نادرة في الرئة أصابته من تدخين السجائر الالكترونية والتى أصابت الكثيرين خلال الفترة الماضية مما أثار مخاوف كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

شون بيلس 31 عامًا من ويست فالي، بدأ يعاني من آلام في المعدة ومشاكل في التنفس ذهب على على اثرها إلى المستشفي، وتم تشخيص إصابته بالتهاب رئوي شحمي وهي حالة نادرة تؤدي فيها جزيئات الدهون إلى التهاب الرئتين نتيجة استخدام السجائر الالكترونية، وتدهورت حالته الصحية ودخل فى غيبوبة تامة.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" فإن حاله هذا الأب هى الأحدث من بين أكثر من 150 شخصًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة أصيبوا بأمراض الرئة الغامضة والشديدة التي يُعتقد أنها مرتبطة بالسجائر الالكترونية.

بدأ شون يعاني من آلام في المعدة في وقت سابق من هذا الشهر لكنه لم يعرف ما هو الخطأ وفقًا لصفحة GoFundMe، ذهب إلى المستشفى واعطاه الأطباء المضادات الحيوية وعاد إلى منزله مره أخرى، لكنه بدأ يعاني من صعوبة في التنفس ، وعاد إلى المستشفى مرة أخرى وانتهى به الأمر بعدوى تملأ رئتيه.

وهناك العديد من الأعراض المصاحبة لتدخين السجائر الالكترونية مثل ألم في الصدر وسعال وضيق تنفس.

وكشفت تقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إدارة الغذاء والدواء أن هناك 153 حالة محتملة لدى المراهقين والشباب في 16 ولاية ، نتيجة لتفاعل الرئتين مع مادة كاوية.

وتم الإبلاغ عن خمس حالات فى يوم واحد ولكن هذا العدد ارتفع الآن إلى 10 وفقًا لوزارة الصحة في ولاية يوتا.