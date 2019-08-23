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حبس متهم بترويج مخدر الاستروكس بالسلام 4 أيام

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:27 م
حبس متهم بترويج مخدر الاستروكس بالسلام 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس متهم بحيازة مخدر الاستروكس بمنطقة النهضة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم هو "م.م"، عاطل، واعترف المتهم أمام النيابة بحيازته كمية من مخدر الاستروكس، بقصد الاتجار والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام عاطل بترويج وبيع مخدر الاستروكس بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


تجارة الاستروكس

نيابة السلام

قسم السلام

حبس

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