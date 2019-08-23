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بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف القيادية بالمحليات الاسبوع المقبل

الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:32 ص
بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف القيادية بالمحليات الاسبوع المقبل مقابلات لشغل وظائف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تبدأ وزارة التنمية المحلية، الاسبوع المقبل، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بوزارة التنمية المحلية، بحضور وزير التنمية المحلية، وأعضاء اللجنة العليا للقيادات، وذلك فى ضوء الإعلان رقم 1 لسنة 2019 للتقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة .

وأكد وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم يصل إلى حوالى 442 شخصاً، لافتا إلى أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك على مدار يومى 19 و20 مايو الماضى.

وأوضح الوزير، أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتى فى إطار سعى وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية بالوزارة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أنه سيتم اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا والتى تضم فى عضويتها محافظين سابقين وحاليين ونائب لمجلس الدولة وخبراء فى الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات وذلك بناءً على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفى إطار من النزاهة والشفافية الكاملة .

وأوضح أن عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى ترتقى المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تلقى طلبات التعيين من الراغبين وقامت بمد فترة تلقى الطلبات حتى يوم 26 مارس الماضى لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين وذلك للعمل فى الوزارة فى ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.

 


وظائف التنميه المحليه

التنميه المحليه

المحليات

وظائف قياديه بالمحليات

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