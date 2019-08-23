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النيابة تحتجز متهم بحيازة 10 طن أسمدة مغشوشة بالتبين

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:08 م
النيابة تحتجز متهم بحيازة 10 طن أسمدة مغشوشة بالتبين حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة التبين، باحتجاز سائق سيارة محملة بـ 10 طن أسمدة مصنوعة من مواد جيرية، وذلك على ذمة تحريات المباحث. 
 
ونجح ضباط مباحث قسم شرطة التبين وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة كورنيش النيل، من ضبط "ط. م"، 35 سنة، سائق ومقيم الحوامدية / جيزة ، أثناء استقلاله السيارة رقم س ص 7915 نقل " ملك شقيقه " محمل عليها 200 شيكارة أسمدة زراعية بإجمالي وزن 10 طن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل علي مصدرها.
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط ، اعترف أن المضبوطات عبارة عن مواد جيرية تحصل عليها من مصنع كائن بمنطقة عرب أبو ساعد ـ الصف - جيزة ، وقيامه بإعادة تعبئتها بقصد بيعها كسماد زراعي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

التبين

نيابة حلوان

عقوبة حيازة مواد جيرية قسم التبين

الاسمده المغشوشة

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