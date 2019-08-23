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الكهرباء تستضيف ثانى أيام الاجتماع الإقليمى لدول شمال أفريقيا

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:00 ص
الكهرباء تستضيف ثانى أيام الاجتماع الإقليمى لدول شمال أفريقيا المشاركون فى الاجتماع الإقليمى الثانى لدول شمال أفريقيا
كتب على عبد الرحمن

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تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، لليوم الثانى على التوالى، الاجتماع الإقليمى الثانى لدول شمال أفريقيا الذى تنظمه وحدة التنفيذ المستقلة للمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة IDU بالتعاون مع مركز التميز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RECREE.

وكان الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ونقطة الاتصال عن مصر فى المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة AREI، قد أكد أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة التحديات التى تواجه نشر الطاقات المتجددة على نطاق واسع وغيرها من الموضوعات المرتبطة بتفعيل عمل المبادرة فى نطاق دول شمال أفريقيا.

وأضاف عمران أن الاجتماع يشارك فيه ممثلين عن كافة دول شمال أفريقيا "الجزائر – تونس – موريتانيا – تونس – المغرب"، كما يشارك أيضاً ممثلو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) وممثلون عن الشراكة الأفريقية الأوروبية فى مجال الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تمثل إقليم شمال أفريقيا فى مجلس إدارة المبادرة، بالإضافة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويمثلها الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات وعضو اللجنة الفنية للمبادرة.

وتسعى المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة AREI إلى للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة التى تمتلكها القارة الافريقية وتوليد 10 جيجاوات على الأقل من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 وإضافة 300 جيجاوات بحلول عام 2030، وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى قطاعات الزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2030.

كما تهدف المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما مساعدة الدول الإفريقية فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية الشعوب ودعم التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال وصول الجميع إلى كميات مناسبة من الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، ومساعدة الدول الافريقية فى الانتقال بسرعة إلى أنظمة طاقة حديثة وذكية تدعم بها استراتيجيات التنمية منخفضة الكربون، وذلك فى مسارها نحو تعزيز الأمن الاقتصادى وأمن الطاقة.
 


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وزاره الكهرباء

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