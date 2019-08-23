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الرى: إزالة 740 حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية بالمحافظات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:31 ص
الرى: إزالة 740 حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية بالمحافظات إزالة تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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كشف تقرير لوزارة الرى أنه تم إزالة 740 حالة تعدى على نهر النيل ومنافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع الماضى، حيث نفذ قطاع حماية النيل 167 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الرى بتنفيذ 359 على منافع الرى، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 214 إزالة على منافع الصرف

وأوضح التقرير أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل نفذ عدة حملات مكثفة خلال الأسبوع شملت 39 بمحافظة الغربية و9 بمحافظة المنوفية و 67 بمحافظة البحيرة و 11 بمحافظة كفر الشيخ و2 بمحافظة المنيا و10 بمحافظة اسيوط و18 بمحافظة سوهاج و 11 بمحافظة قنا .

وقام قطاع الرى بتنفيذ عدد من الإزالات بمختلف المحافظات على مدار السبعة أيام الماضية وأسفرت عن تنفيذ 359 إزالة شملت إزالة 5 مخالفات بمحافظة الغربية و 2 بمحافظة القليوبية و 5 بمحافظة المنوفية و 130 بمحافظة الاسكندرية و 22 بمحافظة الدقهلية و 155 بمحافظة البحيرة و 14 بمحافظة سوهاج و 9 بمحافظة قنا و 10 بمحافظة أسوان و 7 بمحافظة الشرقية .

كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال الفترة بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين القبلى و البحرى بلغت 214 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية..وقد تضمنت تنفيذ 17 ازالة فى نطاق اقليم شرق الدلتا بمحافظات القليوبية 17 ازالة، بالاضافة الى 23 إزالة فى نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظات المنوفية 5 – كفر الشيخ 18 إزالة، وأيضا تنفيذ 147 ازالة بنطاق اقليم صرف غرب الدلتا بزمام محافظة البحيرة 147 ازالة وكذلك تنفيذ 13 ازالة فى نطاق اقليم مصر الوسطى بمحافظات المنيا 13 ازالة، إلى جانب تنفيذ 14 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات أسيوط 14 إزالة.

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، هذا وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.


وزارة الرى

النيل

التعديات على النيل

المجارى المائية

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