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البيئة: مهرجان الطبيعة والثقافات بـ"وداى دجلة" يهدف لدعم سكان المحميات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:53 م
البيئة: مهرجان الطبيعة والثقافات بـ"وداى دجلة" يهدف لدعم سكان المحميات مهرجان الطبيعة والثقافات بـ"وداى دجلة"
كتبت آية دعبس

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واصلت وزارة البيئة، فعاليات مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول، بمحمية وادى دجلة بالقاهرة، لليوم الثانى، بالتعاون مع السكان المحليين بالمحميات الطبيعية، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وبمشاركة الشباب والأطفال وفرق الكشافة وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بفتح قنوات تواصل مع المجتمع وتنشيط السياحة البيئية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
 
ويهدف المهرجان إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية حيث تم زيادة دخلهم 260% فى 2018 عن 2017 لتجربة المجتمعات المحلية فى وادى الجمال و143% فى 2018 عن 2017 فى الفيوم.
 
ويسعى المهرجان إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية بالإضافة الى الترويج للسياحة البيئية و ربط المواطن بالمحميات الطبيعية .
 
ودعت وزارة البيئة المواطنين لزيارة المهرجان والاستمتاع بالطبيعة، والتعرف على الثقافات المحلية بالمحميات ودعم وتنشيط السياحة البيئية.
 
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وزارة البيئة

وادى دجله

محمية وادى دجله

مهرجان الطبيعة

المحميات الطبيعية

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